Olympique Marseille – RB Leipzig dalam 90 detik

Marseille mengukir comeback sensasional untuk kemudian mengeliminasi RB Leipzig dari Liga Europa.

Setelah kalah 1-0 di pertemuan pertama babak delapan besar yang digelar di Leipzig sepekan lalu, Marseille mendapatkan giliran menjadi penjamu di Stade Velodrome, Jumat (13/4) dini hari WIB tadi.

Akan tetapi, tuan rumah dikejutkan gol cepat Bruma di menit kedua, namun mereka secara luar biasa membalasnya empat menit berselang lewat gol bunuh diri Stefan Ilsanker.

Marseille berbalik unggul di menit kesembilan setelah Bouna Sarr menjebol gawang Peter Gulacsi yang sebelumnya melakukan double save atas upaya Kostas Mitroglou, dan untuk kali pertama dalam sejarah Liga Europa ada tiga gol tercipta hanya dalam kurun waktu sembilan menit.

