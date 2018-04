CSKA Moskwa – Arsenal dalam 90 detik

CSKA terpaksa mengubur mimpinya untuk melaju lebih jauh setelah ditahan imbang Arsenal 2-2 di leg kedua babak delapan besar Liga Europa, Jumat (13/4) dini hari WIB tadi.

Wakil asal Rusia itu sebelum ini menelan kekalahan 4-1 saat bertandang ke Emirates Stadium, namun sempat membuka asa melalui sontekan Fedor Chalov memanfaatkan bola rebound hasil tepisan Petr Cech yang tak sempurna di menit ke-39.

Chalov sendiri menjadi pemain termuda kedua (20 tahun & 2 hari) yang mampu mencetak gol di laga Eropa melawan Arsenal sejak Eliaquim Mangala (18 tahun & 215 hari) pada September 2009 silam untuk Standard Liege.

20y 2d – Fedor Chalov (20y 2d) is the youngest player to score a European goal against Arsenal since Eliaquim Mangala in September 2009 for Standard Liege (18y 215d). Comeback? — OptaJoe (@OptaJoe) April 12, 2018

CKSA bahkan terlihat seperti akan mengejar setelah mengemas gol keduanya di partai ini melalui tendangan Kirill Nababkan di menit ke-50, lagi-lagi memanfaatkan bola rebound tepisan Cech yang tak sempurna.

Meski begitu, perjuangan CSKA menjadi lebih berat saat Arsenal mencetak gol balasan di menit ke-75 melalui sepakan terukur Danny Welbeck dari dalam kotak penalti meneruskan assist Mohamed Elneny.

Itu merupakan gol Welbeck yang kesepuluh di semua kompetisi musim ini, dan ia mengulang catatan musim 2011/12 dan 2013/14 ketika mengemas gol mencapai angka dua digit.

10 – Danny Welbeck has reached double figures for goals in all competitions for the third time in his career (also 2011-12 and 2013-14). Relief. — OptaJoe (@OptaJoe) April 12, 2018

Arsenal kemudian memastikan hasil imbang saat laga memasuki injury time, dengan Aaron Ramsey mengirim timnya ke semi-final lewat penyelesaian matangnya setelah mengalahkan kiper Igor Akinfeev dalam situasi one on one.

Adapun Arsenal menjadi tim kelima Inggris yang mampu mencapai semi-final Liga Europa, setelah Fulham (2009/10), Liverpool (2009/10 and 2015/16), Chelsea (2012/13) dan Manchester United (2016/17).