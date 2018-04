Bayern Munich – Sevilla dalam 90 detik

Bayern Munich memastikan langkah ke semi-final Liga Champions setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Sevilla di Allianz Arena, Kamis (12/4) dini hari WIB. Meski main imbang, Bavarians unggul dengan agregat 2-1.

Unggul 2-1 di markas Sevilla pada leg pertama tak membuat Bayern besar kepala. Jupp Heynckes tetap menurunkan skuat terbaiknya, dengan Robert Lewandowski sebagai ujung tombak.

Bavarians pun mendominasi penguasaan bola, terus menekan Sevilla di areanya sendiri. Meski begitu, tim tamu tampil disiplin dalam bertahan dan tak mengizinkan tuan rumah menembak.

Di situasi tertekan, The Andalusians justru mencuri satu peluang. Joaquin Correa menyambut umpan silang Sarabia, tetapi tendangannya terlalu pelan. Sven Ulreich menangkap bola dengan mudah.

Buntu, Bayern mulai melepas tembakan spekulatif dari luar kotak. Satu aksi dicatatkan oleh Franck Ribery jelang jeda, namun tendangan kerasnya masih mampu ditepis oleh David Soria. Paruh pertama berakhir tanpa gol.

Bayern nyaris menjebol gawang Sevilla lewat aksi Lewandowski di awal babak kedua. Sayang, sepakan striker Polandia itu hanya menyasar samping gawang Soria.

Job done 💼#FCBayern reach the semi-finals of the @ChampionsLeague! #FCBSFC pic.twitter.com/FXwsX1spvz

— FC Bayern English (@FCBayernEN) April 11, 2018