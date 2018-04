Real Madrid – Juventus dalam 90 detik

Cristiano Ronaldo sukses mengantarkan Real Madrid menyingkirkan Juventus di perempat-final Liga Champions, Kamis (12/4) dini hari WIB. Dalam laga yang diwarnai kartu merah Gianluigi Buffon itu, Los Blancos kalah 3-1 di Bernabeu, tapi tetap lolos karena unggul dengan agregat 4-3.

Bianconeri langsung memberi kejutan di menit kedua. Sami Khedira berhasil memanfaatkan celah dan berlari menyisir sayap kanan, kemudian melambungkan umpan silang. Mario Mandzukic ternyata sudah menunggu di sana dan dengan tenang menanduk bola ke gawang Keylor Navas.

Gol cepat itu tak membuat Los Blancos gentar dan mereka lansgun bangkit. Mereka menghujani gawang Gianluigi Buffon dengan peluang demi peluang dari Isco serta Ronaldo. Beruntung, Gianluigi Buffon tampil sigap di bawah mistar.

Di tengah gempuran itu, Si Nyonya Tua justru mencuri kesempatan. Lagi-lagi serangan balik berujung pada umpan silang ke tiang jauh. Mandzukic kembali hadir di sana, memenangkan duel dengan Dani Carvajal, dan menggetarkan jala Madrid untuk kali kedua. Striker Kroasia itu telah mencetak empat gol dalam lima laga terkini kontra Los Blancos.

Mario Mandžukić has now scored 4 goals in his last 5 starts against Real Madrid.

Zidane melakukan dua perubahan di babak kedua. Marco Asensio dan Lucas Vazquez masuk menggantikan Casemiro dan Bale. Pergantian itu tak langsung berbuah manis karena pertahanan Si Nyonya Tua begitu rapat. Giorgio Chiellini dkk mampu menutup ruang tembak Los Blancos sejak masuk lapangan.

Sebaliknya, Juventus malah menambah pundi-pundi golnya di menit ke-61. Navas gagal menangkap bola dengan sempurna dan langsung disambar oleh Blaise Matuidi. Gelandang Prancis itu gagal pada percobaan pertama, tapi berhasil mencetak gol pada kali kedua. Ini adalah gol ketujuh Matuidi di Liga Champions sejak 2016.

2016 – Blaise Matuidi has scored his 7th goal in the Champions League (54 games), his first since November 2016 with Paris v Basel. Incredible. pic.twitter.com/ry4b1UtzSP

