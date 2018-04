Gol Leroy Sane ke jala Liverpool cenderung offside

Berdasar law of the game FIFA, gol Leroy Sane ke jala Liverpool memang cenderung offside.

Liverpool berhasil memastikan diri lolos ke babak semi-final Liga Champions musim ini, usai singkirkan Manchester City lewat agregat 5-1.

Rabu (11/4) dini hari WIB, Liverpool memastikannya lewat kemenangan 2-1 di Etihad Stadium pada leg kedua babak perempat-final.

Namun kontroversi merebak, seiring dianulirnya gol Leroy Sane di pengujung babak pertama tatkala The Citizens masih unggul 1-0.

Wasit pemimpin laga, Antonio Mateu Lahoz, menganulir gol Sane yang mendapat bola rebound pantulan James Milner usai bola kiriman Kevin De Bruyne ditinju Loris Karius.

Sane memang dalam posisi offside ketika menerima bola, tapi perdebatan muncul karena pemain internasional Jerman itu mendapat bola pantulan dari lawan, bukan rekan setimnya.

Official FIFA guidance seems to suggest that, if the ball bounced off Milner, Sane was offside. The City striker would only have been onside if Milner had played the ball deliberately. #UCL pic.twitter.com/burpVv5Bj0

— paul simpson (@paulsimpsonHN) April 11, 2018