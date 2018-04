Serba-serbi Piala Dunia 1930, 2 Bola Final

Tuan rumah: Uruguay

Waktu penyelenggaraan: 13-30 Juli 1930

Juara: Uruguay

Top scorer: Gullermo Stabile (Argentina)

Menggunakan bola pilihan tim Argentina, Tim Tango unggul terlebih dahulu pada babak pertama. Namun, Uruguay bisa bangkit pada babak kedua setelah menggunakan bola yang biasa dipakainya.

There have only been four times when a team has won all of their games at a World Cup (Uruguay, 4/4 in 1930), Italy (4/4 in 1938) and Brazil (6/6 in 1970, 7/7 in 2002).

