Liverpool – Manchester City dalam 90 detik

Liverpool memastikan tiket lolos ke semi-final Liga Champions usai menang 2-1 atas Manchester City di Etihad Stadium, Rabu (11/4) dini hari WIB. Secara agregat, laskar Anfield unggul 5-1 atas The Citizens pada babak perempat-final.

Pada awal pertandingan, The Citizens sebenarnya mencetak gol lebih dulu di menit kedua. Raheem Sterling memanfaatkan kelengahan Virgil van Dijk untuk meneruskan bola pada Gabriel Jesus. Dengan mudah, striker Brasil itu menaklukkan Loris Karius dari jarak dekat.

8 – Roberto Firmino has also netted eight goals in a single Champions League campaign for Liverpool – equalling Mohamed Salah’s record. Competitive. https://t.co/v7XRd0wggi

— OptaJoe (@OptaJoe) April 10, 2018