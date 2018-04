AS Roma – Barcelona dalam 90 detik

AS Roma tampil impresif dengan menyingkirkan Barcelona di babak perempat-final Liga Champions, Rabu (11/4) dini hari WIB. Main di Olimpico, klub asal Italia itu menang 3-0 dan mencatatkan keunggulan gol tandang dalam agregat 4-4.

This is how it feels pic.twitter.com/0f7E9mr0LS

Serigala Ibu Kota langsung menggetarkan jalan Marc-Andre ter Stegen di menit keenam. Umpan panjang Daniele De Rossi sukses disambut oleh Edin Dzeko, yang dengan dingin menaklukkan gawang Barca.

Giallorossi berhasil menggandakan keunggulan di menit ke-58. Gerard Pique menjatuhkan Dzeko di kotak penalti dan wasit menunjuk titik putih. De Rossi ditunjuk sebagai algojo dan kapten Roma itu sukses menunaikan tugasnya. Roma 2-0 Barcelona.

1+1 – Daniele de Rossi is the first player with a goal and an assist against Barcelona in a Champions League game since Thomas Müller in April 2013 (2 goals, 1 assist). Evergreen.

