Ander Herrera tak bermaksud meludahi logo Man City

Ander Herrera menolak jika disebut sebagai pelaku peludahan terhadap logo Manchester City saat meninggalkan lapangan menuju ruang ganti.

Sebuah rekaman menunjukkan Ander Herrera, yang berjalan menuju ruang ganti dari lapangan saat babak pertama usai, meludahi logo Man City yang berada di samping lapangan.

Sementara itu, seorang juru bicara fans Man United merasa bahwa apa yang dilakukan pemain asal Spanyol itu tidaklah sengaja. “Ander terlihat dalam rekaman insiden itu dan ia tidak sengaja jika hal itu dianggap mempermalukan,” ujarnya.

“Itu murni kecelakaan dan tidak ada intensi melakukan hal-hal yang tidak terpuji.”

Ander Herrera spitting on the Man City badge as he walks off the pitch! 😲😲 pic.twitter.com/6NMgkNtTUM

— Football Funnys (@FootyFunnysUK) April 8, 2018