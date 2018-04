AC Milan – Sassuolo dalam 90 detik

Nikola Kalinic menyelamatkan AC Milan dari kekalahan setelah gol menit akhirnya mengunci hasil imbang kontra Sassuolo di San Siro, Senin (9/4) dini hari WIB.

Ini merupakan laga ketiga Rossoneri tanpa kemenangan di pentas liga domestik setelah dua pekan beruntun mereka dikalahkan oleh Juventus dan ditahan imbang rival sekota, Inter Milan.

Full-time 🔚

We have to settle for a point against @SassuoloUS / Dobbiamo accontentarci di un pari in rimonta

86′ Kalinic ⚽️🔴⚫️#MilanSassuolo 1-1 pic.twitter.com/2cYT1MouSl

— AC Milan (@acmilan) April 8, 2018