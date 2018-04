Chelsea – West Ham United dalam 90 detik

Chelsea semakin jauh dari target minimalnya lolos ke Liga Champions musim depan.

Chelsea harus puas dengan hasil imbang 1-1 kala menjamu West Ham United di Stamford Bridge, pada matchday 32 Liga Primer Inggris, Senin (9/4) dini hari WIB.

Bermain di hadapan puluhan ribu pendukungnya, Chelsea langsung mengambil inisiatif serangan lepas sepakan mula. Beberapa kans dihasilkan, namun urung telurkan gol.

Barulah pada menit ke-36, The Blues unggul berkat gol bek seniornya, Cesar Azpilicueta. Pemain asal Spanyol tersebut menyambar bola di depan gawang West Ham hasil sodoran Alvaro Morata.

HALF-TIME Chelsea 1-0 West Ham

Both sides with good chances but Azpilicueta’s close-range finish the difference at the interval#CHEWHU pic.twitter.com/GZQDpJxZPT

— Premier League (@premierleague) April 8, 2018