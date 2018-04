Arsenal – Southampton dalam 90 detik

Arsenal dibuat bersusah payah untuk taklukkan Southampton di Emirates Stadium.

Bermain di Emirates Stadium, Arsenal berhasil membendung perlawanan ketat Southampton lewat skor 3-2, pada matchday ke-32 Liga Primer Inggris, Minggu (8/4) malam WIB.

Arsenal take the points after tightly-fought encounter with Southampton#ARSSOU pic.twitter.com/NGez1hjLNd

— Premier League (@premierleague) April 8, 2018