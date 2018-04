Real Madrid – Atletico Madrid dalam 90 detik

Real Madrid harus puas dengan hasil imbang di El Derbi Madrileno.

Bermain di Santiago Bernabeu, Real Madrid harus puas dengan hasil imbang 1-1 kala menjamu Atletico Madrid, pada jornada 31 La Liga Spanyol, Minggu (8/4) malam WIB.

Madrid mendominasi jalannya permainan sejak sepakan mula dilakukan. Mereka nyaris saja menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0 andai tembakan Marcelo tak membentur mistar tim tamu.

Pada paruh kedua Madrid akhirnya sukses meraih keunggulan 1-0 melalui bintang utamanya, Cristiano Ronaldo.

vs R. Sociedad ⚽⚽⚽

vs PSG ⚽⚽

vs Real Betis ⚽

vs Alavés ⚽⚽

vs Getafe ⚽⚽

vs PSG ⚽

vs Eibar ⚽⚽

vs Girona ⚽⚽⚽⚽

vs Juventus ⚽⚽

vs Atleti ⚽

¡@Cristiano ha marcado 20 GOLES en sus últimos diez partidos oficiales con el @realmadrid! 🔥#RealMadridAtleti pic.twitter.com/QgsuWNRZXe

— LaLiga (@LaLiga) April 8, 2018