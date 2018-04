AS Roma – Fiorentina dalam 90 detik

AS Roma harus menanggung malu tampil di hadapan pendukung sendiri setelah menelan kekalahan 2-0 di tangan Fiorentina dalam lanjutan Serie A Italia pekan ke-31 di Stadio Olimpico, Sabtu (7/4).

Dua gol La Viola dicetak Marco Benassi pada menit ketujuh dan Giovanni Simeone di sisa enam menit terakhir di babak pertama.

Secara statistik, AS Roma justru lebih baik dari tim tamu. Mereka memiliki 75 persen dalam penguasaan bola dan delapan shot on target, dibandingkan Fiorentina dengan hanya dua kali.

Dengan kekalahan ini, Giallorossi masih berada di urutan ketiga klasemen sementara, namun berpeluang disalip Inter Milan dan Lazio, yang tepat di bawahnya dan baru akan bertanding pada Minggu (8/4) ini.

Di pertandingan ini, Fiorentina mencatatkan enam kemenangan beruntun di Serie A untuk kedua kali dalam satu musim, setelah pada musim 1959/60 ketika mereka mengumpulkan delapan kemenangan secara beruntun.

6 – Fiorentina have won six consecutive Serie A games for just the second time in a single season, after 1959/60 (when they collected eight successes in a row). Run. #RomaFiorentina

— OptaPaolo (@OptaPaolo) April 7, 2018