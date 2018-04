Barcelona – Leganes dalam 90 detik

Lionel Messi mencetak hat-trick saat membawa Barcelona meraih kemenangan 3-1 atas Leganes dalam lanjutan La Liga Spanyol pekan ke-31 di Camp Nou, Minggu (8/4) dini hari WIB.

Messi membawa Azulgrana unggul dua gol di babak pertama sehingga membuat tim besutan Ernesto Valverde itu nyaman dalam bermain.

Leganes sempat memperkecil skor di babak kedua, tepatnya pada menit ke-68, melalui gol Nabil El Zhar. Namun, Messi mencetak gol ketiganya sekaligus memperbesar keunggulan timnya lagi di sisa tiga menit di waktu normal.

Secara statistik, Barcelona unggul atas Leganes dengan memiliki penguasaan bola sebesar 65 persen dan enam shot on target, sedangkan tim tamu hanya melakukan dua kali.

Dengan kemenangan ini, Barca kini kian menjauh dari kejaran tim peringkat kedua, Atletico Madrid, dengan keunggulan 12 poin. Los Rojiblancos baru akan bertanding di markas Real Madrid, Minggu (8/4) malam WIB.

Barcelona membuat catatan menarik dengan tidak terkalahkan dalam 38 pertandingan terakhir di ajang La Liga (W31 D7), menyamai rekor sepanjang waktu yang dicetak Real Sociedad antara 1979 dan 1980 (W21 D17).

Messi adalah pemain pertama yang mencetak gol dari luar kotak penalti dalam enam pertandingan La Liga secara beruntun, sejak sedikitnya musim 2003/04 (enam gol).

