Manchester City – Manchester United dalam 90 detik

Manchester United berhasil melakukan comeback gemilang untuk menggagalkan klub rival satu kota, Manchester City, menggelar pesta gelar juara Liga Primer Inggris pada akhir pekan ini berkat kemenangan 3-2 di Etihad Stadium, Sabtu (7/4) malam WIB.

FT: City 2 #MUFC 3. A @PaulPogba brace and a @ChrisSmalling goal make it a derby day to remember for United. Not a bad second half, eh Reds?! 🔥🔴 pic.twitter.com/MQc704Rpw8 — Manchester United (@ManUtd) April 7, 2018

The Citizens sempat unggul terlebih dahulu dengan dua gol dalam waktu lima menit di babak pertama, lewat aksi Vincent Kompany dan Ilkay Gundogan. Namun, The Red Devils mampu bangkit di babak kedua dengan mencetak tiga gol, dua dari Paul Pogba dan satunya lagi dari Chris Smalling.

Ini adalah dua kali secara beruntun City menelan kekalahan, sebelumnya klub besutan Pep Guardiola itu juga dibekuk Liverpool dengan skor 3-0 di leg pertama babak perempat-final Liga Champions di Anfield.

Secara statistik, City sebenarnya unggul atas United dengan memiliki penguasaan bola sebesar 65 persen dan mampu melakukan enam kali shot on goal, ketimbang tim tamu dengan empat kali. Namun, pasukan Jose Mourinho mampu memanfaatkan momentum di babak kedua untuk membalikkan keadaan menjadi sebuah kemenangan yang prestisius.

City menelan kekalahan untuk pertama kali di Liga Primer di mana mereka sempat unggul dengan marjin dua gol sejak Oktober 2008 kontra Liverpool.

2008 – Manchester City have lost a Premier League game in which they were 2+ goals ahead for the first time since October 2008 vs Liverpool (2-3). Capitulate. pic.twitter.com/Bqlr2BiHeW — OptaJoe (@OptaJoe) April 7, 2018

Ini juga merupakan untuk pertama kali tim yang ditangani Pep Guardiola kebobolan tiga gol dalam pertandingan secara beruntun di berbagai ajang kompetisi.

3 – This is the first time that a side managed by Pep Guardiola has conceded 3+ goals in two consecutive matches. Shellshocked. pic.twitter.com/h3wyLZO0ig — OptaJoe (@OptaJoe) April 7, 2018

Guardiola menelan kekalahan untuk pertama kali ketika timnya sempat unggul dengan marjin dua gol sejak Desember 2013 di Liga Champions–bersama Bayern Munich ketika timnya kalah 3-2 dari Manchester City, padahal sudah unggul 2-0.

Smalling dan Pogba memenangi semua sembilan pertandingan Liga Primer ketika mereka mencetak gol; hanya Ryan Babel yang memiliki rekor seratus persen di kompetisi ini (11/11).

9 – Both Chris Smalling and Paul Pogba have won all nine Premier League games in which they’ve scored; only Ryan Babel has a better 100% record in the competition (11/11). Saviours. pic.twitter.com/xDtTZACjKK — OptaJoe (@OptaJoe) April 7, 2018

Alexis Sanchez mampu membuat dua assist di satu pertandingan Liga Primer sebagai yang kedua kalinya, sebelumnya ketika lawan Newcastle United pada Desmeber 2014.