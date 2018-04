Derbi Merseyside tanpa gol, Jurgen Klopp senang

Liverpool hanya mampu bermain imbang kacamata di derbi Merseyside.

Liverpool yang tengah dalam rentetan performa gemilang secara mengejutkan hanya mampu bermain imbang kacamata di derbi Merseyside kontra Everton, dalam lanjutan Liga Primer Inggris matchday ke-32, Sabtu (7/4) malam WIB.

Rotasi pemain besar-besaran memang dilakukan manajer Liverpool, Jurgen Klopp, dalam partai ini. Selain karena masalah cedera, The Reds juga ingin memastikan diri lolos ke semi-final Liga Champions setelah di leg pertama perempat-final lalu menang 3-0 atas Manchester City.

Inches the difference, as frustration in the final third wins the day#EVELIV pic.twitter.com/AtGAIrHln5

— Premier League (@premierleague) April 7, 2018