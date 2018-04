Saint-Etienne – Paris Saint-Germain dalam 90 detik

Paris Saint-Germain terhindar dari kekalahan berkat gol bunuh diri Mathieu Debuchy di masa injury time saat bertandang ke markas Saint-Etienne di Stade Geoffroy Guichard, Sabtu (7/4) dini hari WIB, dan pertandingan berakhir imbang 1-1.

FULL TIME: PSG get a dramatic, stoppage-time goal to salvage a 1-1 draw at Saint-Etienne #ASSEPSG πŸ”΄πŸ”΅ pic.twitter.com/lLxW92CVWw

β€” Paris Saint-Germain (@PSG_English) April 6, 2018