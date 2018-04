Lazio – Salzburg dalam 90 detik

Lazio meraih kemenangan 4-2 atas Salzburg di leg pertama babak perempat-final Liga Europa di Stadio Olimpico, Jumat (6/4) dini hari WIB.

Senad Lulic membawa Lazio unggul pada menit kedelapan, namun sempat disamakan Salzburg lewat tendangan penalti Valon Berisha.

Di babak kedua, Lazio tampil lebih bagus dengan mencetak tiga gol lewat usaha Marco Parolo, Felipe Anderson, dan Ciro Immobile. Salzburg hanya mampu membalas lewat aksi Takumi Minamino.

Meski kalah, Salzburg mengantungi dua gol tandang sebagai modal untuk leg kedua pada pekan depan. Mereka cukup menang minimal dengan skor 2-0 untuk bisa lolos. Sedangkan Lazio cukup bermain imbang atau kalah maksimal 1-0.

Lazio membuat catatan penting di pertandingan ini. Mereka mencetak gol ke-300 di kompetisi UEFA, lewat gol yang dicetak Parolo pada menit ke-49.

