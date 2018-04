Atletico Madrid – Sporting CP dalam 90 detik

Peluang Atletico Madrid untuk lolos ke semi-final Liga Europa terbuka lebar setelah meraih kemenangan 2-0 atas Sporting CP di leg pertama babak perempat-final di Wanda Metropolitano, Jumat (6/4) dini hari WIB.

Los Rojiblancos mencetak dua gol tersebut di babak pertama. Ketika pertandingan belum genap satu menit, Koke membawa tuan rumah unggul setelah meneruskan umpan Diego Costa.

Memasuki menit ke-40, Antoine Griezmann menggandakan keunggulan untuk Atletico dengan sepakan kaki kiri setelah memanfaatkan blunder yang dilakukan Jeremy Mathieu.

Atletico sebenarnya kalah dalam penguasaan bola, sebesar 45 persen, namun klub asal ibukota Spanyol itu lebih efektif dan unggul dalam menciptakan peluang atas Sporting CP dengan memiliki enam shot on target, dibandingkan tim tamu dengan tiga kali.

Dengan gol yang dicetak pada menit pertama, Koke memecahkan rekor sebagai pencetak gol tercepat di Liga Europa.

22 – Koke has scored the @atletienglish fastest goal in Europa League . Express pic.twitter.com/klpcXv8mbH — OptaJose (@OptaJose) April 5, 2018

Koke juga sudah melalui 362 pertandingan bersama Atletico sehingga ia melewati dua legenda dan masuk ke peringkat kesepuluh sebagai pemain yang paling banyak tampil untuk klub sepanjang sejarah.

Griezmann juga punya catatan menarik. Pemain asal Prancis itu terlibat secara langsung dalam 17 gol dari 11 pertandingan terakhirnya untuk Atletico di berbagai ajang kompetisi (13 gol, empat assist).