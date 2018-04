Arsenal – CSKA Moskwa dalam 90 detik

Satu kaki Arsenal sudah berada di semi-final Liga Europa setelah meraih kemenangan 4-1 atas CSKA Moskwa di leg pertama babak perempat-final yang berlangsung di Emirates Stadium, Jumat (6/4) dini hari WIB.

Aaron Ramsey membawa The Gunners unggul pada menit kesembilan setelah menerima umpan silang dari Hector Bellerin sehingga mudah menaklukkan Igor Akinfeev dari dalam kotak penalti.

Aleksandr Golovin sempat menyamakan skor untuk CSKA pada menit ke-15, namun Arsenal unggul lagi delapan menit kemudian lewat tendangan penalti Alexandre Lacazette.

Ramsey mencetak gol keduanya sekali memperbesar keunggulan Arsenal pada menit ke-28 setelah memaksimalkan umpan Mesut Ozil dengan cungkilan ke tiang dekat. Lacazette juga mencetak gol lagi, kali ini melalui permainan terbuka, setelah sebelumnya Ozil melakukan aksi individual yang menawan.

Arsenal unggul secara statistik. Klub besutan Arsene Wenger itu memiliki sembilan shot on target, sedangkan CSKA lima kali. Tuan rumah juga unggul dalam penguasaan bola, 61 persen.

Di pertandingan ini, Arsenal memiliki catatan yang menarik. Klub asal London itu menang di lima laga secara beruntun di berbagai ajang kompetisi untuk pertama kali sejak enam kemenangan beruntun yang berakhir pada Mei 2017.

Arsenal kini memenangi tiga pertandingan fase knock-out di kompetisi Eropa untuk pertama kali sejak 1999/2000, ketika mereka memenangi empat laga secara beruntun di perempat-final dan semi-final Piala UEFA.

Ramsey juga punya catatan penting. Ia terlibat secara langsung dalam 15 gol di berbagai ajang kompetisi untuk Arsenal pada musim ini (delapan gol dan tujuh assist); sama dengan rekannya di klub, Ozil (15).

Lacazette kini mencetak sepuluh gol dalam 13 penampilan terakhir di Liga Europa, dengan dua sebagai pemain Arsenal di kompetisi (delapan untuk Lyon).

Ozil membuat empat assist dalam tiga penampilan terakhir di Liga Europa untuk Arsenal (dua di AC Milan dan dua di pertandingan ini).