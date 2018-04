AC Milan – Inter Milan dalam 90 detik

Duel lanjutan Serie A yang mempertemukan AC Milan dengan rival sekotanya, Inter Milan, berakhir sama kuat setelah kedua tim bermain imbang 0-0, Kamis (5/4) dini hari WIB.

Pertandingan ini merupakan laga tunda Serie A yang sejatinya digelar pada 4 Maret lalu, namun duel tersebut terpaksa ditangguhkan menyusul kematian mendadak yang menimpa bek sekaligus kapten Fiorentina Davide Astori.

Adapun di partai yang beratjuk derbi della madonina ini, yang mempertemukan dua musuh bebuyutan satu kota, sudah bisa ditebak bahwa permainan akan berlangsung menarik.

Kedua tim sama-sama bermain menyerang dan gawang Inter nyaris kebobolan di menit ke-22 andai kiper Samir Handanovic tidak cekatan dalam menahan laju bola dari upaya Leonardo Bonucci.

Inter juga kerap tampil merepotkan, mereka bahkan sempat mencetak gol lewat Mauro Icardi di tujuh menit jelang turun minum, hanya saja lesakannya tersebut dianulir wasit lewat VAR karena sang penyerang terbukti tertangkap dalam posisi offside saat menerima umpan Antonio Candreva.

38′ @MauroIcardi put the ball in the net but it was disallowed following the use of VAR for offside. #MilanInter 0-0 — Inter (@Inter_en) April 4, 2018

Di babak kedua tepatnya menit ke-57, ketidakberuntungan buat Inter dan Icardi terus berlanjut setelah ia kembali gagal memanfaatkan kesempatan ketika menyambut umpan Candreva.

Jalannya duel ini pun bisa dibilang panas dan itu terbukti dari empat kartu kuning yang dikeluarkan wasit di paruh kedua saja. Sebelumnya, sang pengadil lapangan hanya memberikan satu kartu kuning di babak pertama.

Terlepas berbagai upaya dan sejumlah pergantian strategi yang dilakukan oleh Gennaro Gattuso dan Luciano Spalletti, kedua tim sama-sama gagal menemukan gol yang bisa mengantar mereka pada kemenangan.

⏱ | FT Milan 0-0 Inter It’s all over after neither side could break the deadlock and the points are shared. #DerbyMilano #MilanInter pic.twitter.com/NLK0rGn8ut — Inter (@Inter_en) April 4, 2018

Skor imbang pun harus mereka terima, yang mana tidak mengubah posisi Inter di urutan keempat, selagi Milan berada dua peringkat di bawahnya.