Barcelona – AS Roma dalam 90 detik

Barcelona menunjukkan superioritasnya sekali lagi dengan terakhir mewujudkan kemenangan telak 4-1 melawan AS Roma di leg pertama babak delapan besar Liga Champions, Kamis (5/4) dini hari WIB.

Sebelum pertandingan di Camp Nou semalam digelar, Barcelona menjadi tim dengan catatan clean sheet terbanyak yakni enam dan mereka hanya kebobolan dua gol, yang mana menjadi yang paling sedikit dari kontestan lainnya.

1 – Barcelona have kept the most clean sheets (6) and have conceded the fewest goals (2) in the 2017-18 Champions League. Invulnerable. pic.twitter.com/EsX9S9yIxK — OptaJose (@OptaJose) April 4, 2018

Di babak pertama, Barcelona sempat dibuat frustrasi oleh Roma dan bahkan penyerang Luis Suarez hanya memiliki satu tendangan ke gawang yang tanpa membuahkan hasil. Ia pun harus menanggung ‘malu’ karena itu memperpanjang catatannya yang gagal mencetak gol dari 26 tendangan (sepuluh di antaranya tepat ke gawang).

1 – Luis Suarez has attempted more shots without scoring than any other player in Champions League this season (26 shots, 10 shots on target). Strange. pic.twitter.com/tNf3X5LXma — OptaJose (@OptaJose) April 4, 2018

Meski begitu, tim tuan rumah pada akhirnya bisa bernapas lega setelah gelandang Daniele De Rossi mencetak gol ke gawangnya sendiri di tujuh menit jelang turun minum. Kapten Roma itu salah mengantisipasi serangan cepat Barca dan sontekannya justru mengoyak jala Alisson.

Memasuki paruh kedua, permainan Barcelona menjadi lebih variatif dan mereka memperbesar papan skor lewat bunuh diri Kostas Manolas di menit ke-55. Bek asal Yunani itu kurang beruntung karena bola yang ia sentuh justru memperdaya Alisson, padahal sejatinya ia ingin menutup ruang gerak Samuel Umtiti yang berdiri di mulut gawang. Uniknya, pencetak gol bunuh diri merupakan topskor kedua klub asal Catalunya tersebut di ajang Liga Champions musim ini setelah Lionel Messi.

4 – Barcelona top-scorers in the Champions League this season:

6 – Lionel Messi

4 – Own goals

Paradox. pic.twitter.com/8hA3PPp4tn — OptaJose (@OptaJose) April 4, 2018

Sialnya bagi Roma, dua gol bunuh diri di partai ini membuat mereka masuk dalam sejarah Liga Champions sejak terakhir kali Galatasaray melakukan hal yang sama melawan FC Astana pada September 2015 silam. Dan Roma pun menjadi tim keempat yang melakukan kecerobohan ini.

2 – Roma are just the fourth side in Champions League history to score two own goals in a single game and the first since Galatasaray in September 2015 against FC Astana. Clumsy. — OptaJoe (@OptaJoe) April 4, 2018

Hanya butuh waktu empat menit bagi Barcelona untuk menjauhkan keunggulannya, kali ini Gerard Pique yang memasukkan namanya di papan skor setelah melakukan tap-in dari bola rebound hasil tendangan Suarez yang tidak lengket ditangkap kiper lawan.

Di sepuluh menit tersisa, Edin Dzeko sempat membuka asa Roma melalui tendangan kaki kirinya dari dalam kotak penalti yang tidak mampu dijangkau Marc-Andre ter Stegen. Akan tetapi, gol tersebut dibalas Suarez tujuh menit berselang, yang sekaligus mengakhiri rasa frustrasi penyerang internasional Uruguay tersebut karena 30 tendangan yang ia lepaskan sebelumnya tidak membuahkan hasil.

30 – After failing to score with his first 30 shots in the Champions League this season, Luis Suarez finally scored with his 31st shot. Ended. — OptaJoe (@OptaJoe) April 4, 2018

Setelah ini, duel leg kedua menurut rencana akan digelar di Stadio Olimpico sepekan dari sekarang.