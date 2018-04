Liverpool – Manchester City dalam 90 detik

Manchester City dipaksa mengakui keunggulan Liverpool yang bermain sangat lugas di leg pertama babak delapan besar Liga Champions, Kamis (5/4) dini hari WIB.

Tak tanggung-tanggung, Liverpool arahan Jurgen Klopp mampu mewujudkan kemenangan telak 3-0 atas calon juara Liga Primer Inggris tersebut.

Sebelum pertandingan di Anfield semalam digelar, tuan rumah punya catatan impresif lantaran tidak lagi kalah di 14 laga kandang beruntun untuk ajang Eropa sejak Oktober 2014. Terakhir kali mereka menelan kekalahan di depan publiknya terjadi ketika menjamu Real Madrid.

14 – Liverpool haven’t lost a home match in European competition since October 2014 (0-3 vs Real Madrid) and are now unbeaten in 14 European games at Anfield (W9 D5 L0). Paradise. pic.twitter.com/4B1pz9eW7K — OptaJoe (@OptaJoe) April 4, 2018

Liverpool menunjukkan penampilan luar biasa sejak awal babak pertama. Mereka melakukan tekanan intens yang membuat City kerepotan, bahkan sukses membuka keunggulan di menit ke-12 lewat pressing ketat yang dilanjutkan dengan serangan balik.

Mohamed Salah menjadi pencetak gol pertama untuk The Reds di partai ini, dengan ia menuntaskan assist Robert Firmino di dalam kotak penalti. Adapun itu merupakan kreasinya yang ketujuh dari sembilan penampilannya di Liga Champions musim ini.

8 – Mohamed Salah has had a hand in eight goals (seven goals, one assist) in nine Champions League appearances so far this season. King. — OptaJoe (@OptaJoe) April 4, 2018

Hanya butuh waktu delapan menit bagi Liverpool untuk memperbesar keunggulan. Mereka pun patut berterima kasih kepada Alex Oxlade-Chamberlain yang melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti tanpa bisa dijangkau Ederson. Gol Ox tersebut bermula dari umpan sodoran James Milner, yang di gelaran kali ini berhasil merangkum tujuh assists.

7 – James Milner has seven assists so far in the Champions League this season; three more than any other player. Interesting. pic.twitter.com/n44cPahWVL — OptaJoe (@OptaJoe) April 4, 2018

Kegemilangan tuan rumah di babak pertama tak berhenti sampai di situ. Karena di menit ke-31, pergerakan lincah Salah yang diakhiri dengan umpan ke kotak penalti berhasil dituntaskan oleh Sadio Mane lewat sundulannya. Gawang City pun bergetar untuk kali ketiga, dan itu menjadi gol ke-30 mereka di ajang Liga Champions musim ini – sebuah rekor baru.

30 – Liverpool have scored 30 Champions League goals this season – beating their previous record of 29 in the 2007-08 campaign. Glut. — OptaJoe (@OptaJoe) April 4, 2018

Tertinggal tiga gol membuat City coba membalas. Pasukan Pep Guardiola mencoba bermain dengan gaya tiki-taka di babak kedua namun mereka tampak kesulitan menembus pertahanan Liverpool yang rapat. Mereka pun tidak diberi banyak celah dan sama sekali tidak memiliki tendangan ke gawang, yang mana menghadirkan catatan buruk sejak kegagalan serupa melawan Manchester United di Piala Liga pada Oktober 2016 lalu.

0 – Manchester City failed to direct a single shot on target in a game for the first time since 26th October 2016 (v Man Utd in the League Cup). Blunt. — OptaJoe (@OptaJoe) April 4, 2018

Setelah ini, duel leg kedua menurut rencana akan digelar di Etihad Stadium sepekan dari sekarang.