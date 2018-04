Sevilla – Bayern Munich dalam 90 detik

‘Pembunuh’ Manchester United, Sevilla, dipaksa mengakui keunggulan Bayern Munich di leg pertama babak delapan besar Liga Champions, Rabu (4/4) dini hari WIB. Di pertandingan ini, tim tuan rumah menelan kekalahan dengan skor tipis 2-1.

Pablo Sarabia sempat membuka keunggulan Sevilla lewat golnya di menit ke-32 memanfaatkan umpan tarik dari Sergio Escudero. Gol pemain asal Spanyol tersebut sempat diprotes kubu Bayern karena menganggap yang bersangkutan melakukan handsball ketika menyambut umpan Escudero.

Terlepas itu, Sarabia membuktikan diri sebagai salah satu pemain kunci Sevilla musim ini. Itu merupakan golnya yang ketujuh di semua kompetisi, dengan ia tak ketinggalan mengukir enam assists atas namanya.

7 – Pablo Sarabia has scored seven goals & provided six assists in all competitions, the most for a @SevillaFC_ENG‘s player under Vincenzo Montella as manager. Talisman pic.twitter.com/svJpR2HxaM — OptaJose (@OptaJose) April 3, 2018

Tak butuh waktu lama bagi Bayern untuk menyamakan papan skor. Lima menit dari gol Sarabia, suporter lawan bersorak kegirangan setelah tendangan Franck Ribery dari sisi kiri justru berbelok arah karena mengenai kaki Jesus Navas hingga mengoyak jala David Soria.

Adapun gol tersebut menghadirkan catatan tak menyenangkan untuk Navas mengingat itu merupakan bunuh diri pertama di Sanchez Pizjuan untuk ajang Liga Champions, selagi lesakannya ke gawang sendiri itu menjadi akhir dari aksi di babak pertama karena tidak ada gol lain yang diciptakan di sisa menit yang ada.

1 – Jesús Navas is the first Sevilla’s player to has scored an own goals at Ramón Sánchez Pizjuán in the #UCL ever. Unlucky pic.twitter.com/uGbTZAT8lK — OptaJose (@OptaJose) April 3, 2018

Di paruh kedua, kendali permainan dimiliki oleh juara Jerman Bayern. Mereka pun pulang ke Bavaria dengan bahagia setelah menyegel kemenangannya lewat gol sundulan Thiago Alcantara. Gol yang dicetak eks Barcelona itu tercipta di menit ke-68 setelah ia menuntaskan umpan silang yang dikirim Ribery di sisi kiri luar kotak penalti.

Hingga peluit panjang dibunyikan, Sevilla tak mampu mengejar ketertinggalannya dan kini mereka memiliki tugas berat untuk membalikkan agregat karena harus bertandang ke markas Bayern di leg kedua sepekan dari sekarang.

Lebih dari itu, hasil ini menghadirkan noda buat pelatih Vincenzo Montella mengingat ini merupakan kekalahan perdananya di semua kompetisi sebagai juru latih Sevilla dari posisi unggul terlebih dahulu.