Juventus – Real Madrid dalam 90 detik

Juventus dibuat tak berdaya ketika berhadapan dengan Real Madrid di leg pertama babak delapan besar Liga Champions, Rabu (4/4) dini hari WIB. Di pertandingan ini, Cristiano Ronaldo layak menyandang status sebagai bintang setelah membawa timnya menang telak 3-0.

Ronaldo memecah kebuntuan untuk Madrid dengan cepat lewat golnya di menit ketiga memanfaatkan umpan tarik Marcelo dari sisi kiri. Gol tersebut merupakan yang kelima baginya ke gawang Si Nyonya Tua di ajang Liga Champions.

Setelah itu, Madrid memiliki sejumlah kesempatan untuk menambah kebuntuan, salah satunya lewat tendangan Toni Kroos yang masih membentur mistar kawalan Gianluigi Buffon. Sementara dari kubu lawan, peluang yang mereka miliki melalui Gonzalo Higuain serta Giorgio Chiellini juga gagal membuahkan hasil.

Memasuki paruh kedua, pertandingan berjalan intens dengan Madrid tampil sebagai tim terbaik. Adalah Ronaldo yang mencuri perhatian berkat golnya di menit ke-66 lewat tendangan salto meneruskan umpan silang Dani Carvajal, dan gol tersebut mendapatkan tepuk tangan meriah dari seisi Allianz Stadium.

Lebih dari itu, gol yang dicetak Ronaldo tersebut membuatnya mengukir catatan fenomenal mengingat itu merupakan golnya yang ke-21 di babak perempat-final Liga Champions — jumlah sama seperti yang dikumpulkan Juventus dalam sejarah.

Tak berhenti sampai di situ, gol pemain asal Portugal itu mengantarnya pada sejarah lain karena sekarang ia merupakan pemain pertama yang mampu mencetak gol di sepuluh pertandingan beruntun di Liga Champions. Di musim ini, eks Manchester United tersebut mengemas 15 gol atas namanya.

Terlepas catatan tersebut, Ronaldo sekarang berhak menyandang status sebagai pemain Eropa tersubur dengan catatan 38 gol di semua kompetisi. Ia hanya unggul satu lesakan dari pemain depan Liverpool Mohamed Salah.

Nestapa Juve di pertandingan ini semakin lengkap setelah Paulo Dybala diusir wasit di menit ke-66 setelah menendang Carvajal tepat di dada. Ia mendapatkan kartu kuning keduanya di partai ini, setelah sebelumnya menerima hukuman dari wasit di paruh pertama akibat diving.

Sebagai penutup kehancuran Juve, Marcelo menghadirkan gol ketiga buat Madrid di 18 menit jelang bubaran dengan ia mencongkel bola melewati Buffon, dan fullback asal Brasil itu harus berterima kasih kepada Ronaldo yang memberinya umpan matang di depan mulut gawang.

Adapun hingga peluit panjang dibunyikan, tim tuan rumah gagal memperkecil skor sehingga harus menerima kekalahan yang mereka terima kali ini. Ini merupakan kekalahan kandang terbesar mereka di semua kompetisi sejak pindah ke stadion anyar pada September 2011 silam.