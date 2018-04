Dani Alves pesepak bola tersukses dunia

Parabéns a todos, muito feliz por vocês !!! ALLEZ PARIS @psg @danialves esse parabéns é mais especial pra você irmão, que honra fazer parte dessa sua história .. espero que venham mais, inclusive o de julho 😂🤣😂 Te amo ídolo !

A post shared by Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) on Mar 31, 2018 at 3:16pm PDT