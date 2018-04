Pochettino: “Alli adalah seorang pejuang”

Pelatih Spurs, Mauricio Pochettino memuji semangat juang Dele Alli setelah menorehkan dua gol dalam kemenangan pertama atas Chelsea di Stamford Bridge (1/4) dalam 28 tahun.

Hasil itu membuat mereka unggul atas delapan poin atas The Blues dalam pertempuran untuk kualifikasi Liga Champions.

Laga tersebut menandai penampilan ke-100 Alli di Liga Primer, di mana selama itu ia telah menyumbang 61 gol (36 gol, 25 asis), mirip dengan torehan Eden Hazard dari Chelsea (35 gol, 26 asis).

Alli gagal tampil dalam dua pertandingan persahabatan baru-baru ini melawan Belanda dan Italia, tetapi pemain berusia 21 tahun itu merespon dengan penampilan apik.

“Aku sangat, sangat senang dengan Dele. Ini masa sulit baginya, tapi saya suka bakatnya, karakternya. Saya sangat bahagia untuknya karena dia layak mendapatkannya,” kata Pochettino.

“Pada akhirnya, dia memiliki bakat yang hebat, baru 21 tahun, dan terkadang kami kehilangan fokus pada itu … Kadang-kadang terlalu berharap banyak.”

2 – Dele Alli has scored his first brace in the Premier League since January 2017, which also came against Chelsea (2-0 at White Hart Lane). Catalyst. pic.twitter.com/5JAK7fi1I4

— OptaJoe (@OptaJoe) April 1, 2018