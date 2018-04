Chelsea – Tottenham Hotspur dalam 90 detik

Tottenham Hotspur meraih kemenangan bersejarah atas Chelsea dengan keunggulan 3-1 saat bertandang ke Stamford Bridge dalam lanjutan Liga Primer Inggris pekan ke-31, Minggu (1/4) malam WIB.

FULL-TIME! A massive win at Stamford Bridge as goals from @ChrisEriksen8 and @dele_official (2) see us come from behind to take a huge three points! #COYS pic.twitter.com/8GNaTHGTUg — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 1, 2018

The Lilywhites sempat tertinggal terlebih dahulu ketika Alvaro Morata mencetak gol untuk The Blues dengan sundulan kepalanya pada menit ke-30 setelah memanfaatkan umpan crossing dari Victor Moses.

Tottenham akhirnya bangkit dengan mencetak gol penyeimbang jelang berakhirnya babak pertama lewat tendangan Christian Eriksen. Dele Alli membuktikan kualitasnya dengan membawa tim tamu balik unggul setelah mencetak dua gol di babak kedua, yakni pada menit ke-62 dan 66.

Di pertandingan ini, Tottenham membuat catatan yang menarik. Klub besutan Mauricio Pochettino itu meraih kemenangan pertama kalinya dalam sejarah Liga Primer setelah 27 kali kunjungan ke Stamford Bridge dengan tanpa kemenangan (D9 L18) sejak Februari 1990.

1 – Spurs have won at Stamford Bridge for the first time in Premier League history, ending a run of 25 visits without a win there in the competition (the most that one team had played on one ground without a single victory). Snapped. pic.twitter.com/SCfv2coJ2U — OptaJoe (@OptaJoe) April 1, 2018

Tottenham juga mendapatkan poin lebih banyak di derby London di Liga Primer pada musim ini ketimbang tim lainnya (16 poin – W5 D1 L2).

Eriksen juga membuat catatan penting. Ia mencetak 16 gol dari luar kotak penalti sejak debutnya di Liga Primer pada September 2013, sebagai pemain saat ini di liga yang paling banyak melakukan.

16 – Christian Eriksen has scored 16 goals from outside the box since his league debut in September 2013; the most of any current player in the Premier League. Laser. pic.twitter.com/I6xhxG3lQS — OptaJoe (@OptaJoe) April 1, 2018

Eriksen juga terlibat dalam lima gol dari lima penampilannya di Liga Primer lawan Chelsea, dengan mencetak dua gol dan membuat tiga assist.

Alli menandai penampilannya yang ke-100 di Liga Primer dengan dua gol sejak Januari 2017 (juga lawan Chelsea).

2 – Dele Alli has scored his first brace in the Premier League since January 2017, which also came against Chelsea (2-0 at White Hart Lane). Catalyst. pic.twitter.com/5JAK7fi1I4 — OptaJoe (@OptaJoe) April 1, 2018

Sementara itu, Morata juga punya catatan menarik. Tujuh dari 11 gol pemain asal Spanyol itu di Liga Primer pada musim ini tercipta lewat sundulan kepala, sebagai yang terbanyak dari pemain lainnya di kompetisi itu.