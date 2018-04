Leganes – Valencia dalam 90 detik

Bertandang ke Estadio Butarque, markas Leganes, Valencia hanya bisa menang tipis 1-0, Minggu (01/04) malam. Tim asuhan Marcelino Garcia Toral unggul lewat gol tunggal Rodrigo.

Kedua tim saling bermain aman dan tak banyak peluang tercipta. Tim tuan rumah cenderung menguasai jalannya bola dan mendapatkan satu peluang di menit pertama. Namun, upaya Javier Eraso dari luar kotak penalti masih menyamping di sisi kiri gawang Jaume Doménech.

Los Legionarios kembali mendapatkan peluang emas di menit 30 saat sepakan kaki kanan Gabriel Pires setelah menerima umpan Nordin Amrabat juga masih digagalkan kiper. Babak pertama berakhir dengan skor kacamata 0-0.

Tim tamu akhirnya bisa membobol gawang Leganes di menit 62 lewat sepakan keras kaki kirinya dari luar kotak penalti. Sebelumnya, ia berhasil memanfaatkan kesalahan bek Leganes yang bermain-main di area pertahanan sendiri. Itu adalah gol keempat Rodrigo saat melawan Leganes dan yang pertama terjadi di kandang lawannya itu.

1 – Rodrigo Moreno has scored in the only Valencia's shot vs Leganés (except. blocks). Effective pic.twitter.com/SKB9Vn6LhJ

