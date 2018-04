Arsenal – Stoke City dalam 90 detik

Arsenal meraih kemenangan 3-0 saat menjamu Stoke City dalam lanjutan Liga Primer Inggris pekan ke-31 di Emirates Stadium, Minggu (1/4) malam WIB.

The Gunners membutuhkan waktu di sisa 15 menit akhir pertandingan untuk bisa memecahkan kebuntuan. Tepat pada menit ke-75, klub besutan Arsene Wenger itu akhirnya unggul lewat penalti yang dieksekusi Pierre-Emerick Aubameyang. Hadiah tendangan 12 pas diberikan setelah Mesut Ozil dijatuhkan di kotak terlarang.

Aubameyang menambah keunggulan untuk Arsenal ketika pertandingan sudah memasuki menit ke-86. Dari situasi bola mati, mantan pemain Borussia Dortmund itu melepaskan tendangan keras ke arah gawang.

Alexandre Lacazette ikut mencetak gol melalui titik putih, yakni pada menit ke-89, setelah dirinya dijatuhkan di kotak terlarang dan ia sendiri yang melakukan eksekusi dengan bola mengarah ke pojok kanan bawah gawang.

Di pertandingan ini, Arsenal membuat catatan menarik. Mereka mencetak tiga gol lebih dan melakukan clean sheet secara beruntun di Liga Primer untuk pertama kalinya sejak Oktober 2015.

3 – Arsenal have scored 3+ goals and kept a clean sheet in consecutive Premier League games for the first time since October 2015 (3-0 v Man Utd and Watford). Upturn. — OptaJoe (@OptaJoe) April 1, 2018

Arsenal mencetak dua gol penalti dalam satu pertandingan Liga Primer untuk pertama kalinya sejak Desember 2012 (dua penalti dicetak Mikel Arteta saat kontra West Brom).

2 – Arsenal have scored two penalties in a Premier League game for the first time since December 2012, when Mikel Arteta converted twice against West Brom. Cashed. pic.twitter.com/tOgjv4ruPk — OptaJoe (@OptaJoe) April 1, 2018

Aubameyang juga membuat catatan menarik. Ia mencetak lima gol dari enam pertandingan pertamanya di Liga Primer untuk Arsenal, lebih banyak dari pemain lainnya untuk klub di kompetisi ini.

5 – Pierre-Emerick Aubameyang has now scored five goals in the Premier League; the most by any Arsenal player in their first six appearances in the competition. Alive. pic.twitter.com/Ha3tfxFvSb — OptaJoe (@OptaJoe) April 1, 2018

Aubameyang juga terlibat secara langsung dalam enam dari sembilan gol terakhir Arsenal di Liga Primer (lima gol dan satu assist).