Juventus-AC Milan dalam 90 detik

Juventus berhasil membungkam tim tamu AC Milan dalam lanjutan Serie A dengan skor meyakinkan 3-1 (1/4). Bermain imbang di babak pertama, Nyonya Tua berhasil menambah dua gol di penghujung babak kedua.

Paulo Dybala menjadi bintang lapangan setelah membuka keunggulan pada menit ke-8 dan berkontribusi dalam gol ketiga yang dicetak Sami Khedira tiga menit sebelum peluit babak kedua dibunyikan. Penyerang asal Argentina itu selalu mencetak gol dalam tiga laga terakhir melawan Rossoneri di Juventus Stadium. Dybala telah mencetak tujuh gol dari luar kotak penalti, terbanyak di Serie A musim ini.

Bonnuci sukses menjebol gawang mantan klubnya di menit 28, menyelesaikan tendangan sudut Hakan Calhanoglu. Gol tersebut menyudahi rekor tak kebobolan Juve selama 959 menit, menduduki peringkat kedua dalam sejarah Serie A.

Pemain asal Kolombia, Juan Cuadrado meneruskan umpan silang dari Sami Khedira dengan sundulan. Juve selalu menang dalam 10 laga ketika mantan pemain Chelsea itu mencetak gol. Sementara itu, Khedira sebagai penutup kemenangan Juve berhasil mencatat tujuh gol di musim ini, menjadi yang terbaik baginya.

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️@SamiKhedira has struck 7️⃣ times this season to equal his personal best from 2008/09 💪🇩🇪👏🏳🏴 pic.twitter.com/NDquLrJrcw

— JuventusFC (@juventusfcen) March 31, 2018