Manchester United – Swansea dalam 90 detik

Manchester United kembali meneruskan catatan impresif dengan mengalahkan tamunya, Swansea City, Sabtu (31/03) malam, dalam lanjutan Liga Primer Inggris pekan ke-31.

Anak asuh Jose Mourinho berhasil unggul cepat di menit kelima melalui Romelu Lukaku. Penyerang asal Belgia itu berhasil menerima umpan Alexis Sanchez sebelum menceploskan gol ke-14-nya musim ini sekaligus ke-100 sepanjang kariernya di Liga Primer.

Lukaku sebenarnya hampir menggandakan angka andai sepakannya di menit sebelas tak ditepis Lukasz Fabianski. Jesse Lingard yang berupaya memanfaatkan bola liar itu juga masih gagal memperdaya Fabianski.

Manchester United berhasil menambah skor di menit 20 melalui Alexis Sanchez. Ia berhasil menerima umpan terobosan Lingard dari lini kedua sebelum melakukan placing bola ke arah pojok kiri bawah gawang.

The Swans sendiri bukannya tanpa peluang. Memasuki babak kedua tim asuhan Carlos Carvalhal itu hampir memperkecil ketinggalan di menit 60. Tetapi, upaya Tammy Abraham dimentahkan David De Gea dengan brilian.

Fabianski juga berperan penting bagi Swansea sehingga tak digelontor banyak gol. Ia menggagalkan peluang terakhir yang dimiliki MU di menit 80. Umpan panjang Paul Pogba kepada Lukaku berhasil dihentikan kiper Polandia itu.

Hasil 2-0 bertahan hingga pertandingan bubar. Dengan hasil yang diraih, United mempertahankan posisi dua sementara. Sedangkan Swansea harus berupaya lebih keras untuk mengamankan diri dari zona degradasi

5 – Romelu Lukaku is the fifth youngest player to score 100 Premier League goals.

Michael Owen (23y 134d)

Robbie Fowler (23y 283d)

Wayne Rooney (24y 100d)

Harry Kane (24y 191d)

Romelu Lukaku (24y 322d)

Flourish. https://t.co/s47U4jwMl5

— OptaJoe (@OptaJoe) March 31, 2018