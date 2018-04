Crystal Palace – Liverpool dalam 90 detik

Kegemilangan Mohamed Salah kembali membawa Liverpool petik tiga poin.

Bermain di Selhust Park markas Crystal Palace, Liverpool sukses meraih kemenangan sulit 2-1 pada matchday ke-32 Liga Primer Inggris, Sabtu (31/3) malam WIB.

Palace yang masih dalam ancaman besar degradasi sejatinya sanggup mendominasi jalannya pertandingan terlebih dahulu. Wilfried Zaha nyaris saja mencetak gol di menit delapan, andai menang dalam situasi one on one hadapi Loris Karius.

Namun Karius justru membuat pelanggaran ceroboh pada Zaha di kotak penalti Liverpool, pada menit 13. Luka Milivojevic yang jadi algojo penalti, lantas membawa Palace unggul 1-0.

Liverpool yang terus tersudut di babak pertama akhirnya berhasil bangkit di babak kedua. Dimulai dari gol Sadio Mane di menit 49, setelah sambut umpan mendatar James Milner.

Usai samakan kedudukan 1-1, Livepool terus membombardir lini pertahanan Palace. The Reds pun akhirnya berbalik unggul 2-1 enam menit jelang bubaran.

Bintang utama sekaligus top skor-nya, Mohamed Salah, melanjutkan kegemilangan dengan catatkan namanya di papan skor lepas maksimalkan umpan silang Robertson. Kedudukan 2-1 untuk Liverpool pun bertahan hingga laga rampung.