Inter Milan – Hellas Verona dalam 90 detik

Inter Milan terus berupaya memperbaiki posisinya di klasemen Seria A Italia dengan meraih kemenangan telak 3-0 atas Hellas Verona, Sabtu (31/03) malam. Kemenangan ini menjadi modal berharga jelang laga derbi melawan AC Milan pekan depan.

Mauro Icardi mencatatkan dua gol dalam pertandingan ini. Menjadikannya sebagai pemain yang mencetak satu gol dari 26 sentuhan. Rasio terbaik dari pemain yang memiliki sentuhan di bawah 26 kali di lima liga besar Eropa musim ini.

Anak asuh Luciano Spalletti meneruskan performa hebat ketika tampil di hadapan publik sendiri. Petandingan baru berjalan semenit, Mauro Icardi telah membobol gawang Nícolas Andrade. Gol cepat tuan rumah berawal dari lemparan ke dalam Ivan Perisic yang menerobos pertahanan lawan. Icardi yang mengejar bola langsung memberikan tembakan first time tanpa bisa dihadang.

Dua belas menit kemudian, giliran Perisic yang mencatatkan namanya di papan skor sebagai pencetak gol. Ia menerima umpan dari Marcelo Brozovic dari lini kedua. Sesaat setelah mengontrol bola dengan dadanya, ia mengarahkan bola ke pojok kiri bawah dengan sepakan keras.

Icardi menggandakan golnya untuk Nerazzurri tiga menit setelah babak kedua berjalan. Ia kembali menerima umpan dari Perisic yang memberi operan datar dari sisi kiri. Sambil menjatuhkan badan, Icardi menendang bola dengan kaki kanannya. Kiper Nicolas Andrade juga harus keluar pertandingan satu menit lebih cepat sebelum usai ketika dirinya dikartu merah wasit setelah dianggap melakukan pelanggaran kepada Eder.

24 – Mauro #Icardi is the only third Inter's player to score at least 24 goals in 2 Serie A campaigns in a row after Stefano Nyers (1949-50 & 1950-51) and Giuseppe Meazza (1929-30 & 1930-31). Wonderful. #InterVerona

— OptaPaolo (@OptaPaolo) March 31, 2018