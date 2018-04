Mourinho: “MU di posisi yang bagus”

Jose Mourinho memberikan komentar terkait laga antara Manchester United dan Swansea, Sabtu (31/03). Menurutnya, Setan Merah kini dalam posisi yang bagus.

Manchester United dalam masa transisi setelah gugur di Liga Champions melawan Sevilla. Mereka kini mengincar posisi runner-up Liga Primer Inggris di bawah rivalnya, Manchester United.

“Jelas bagi semua orang bahwa klub ini sedang di masa transisi,” ujar Mourinho di United Review. “Dalam sejarah sepak bola di mana pun, semua klub besar melawati fase juara dan fase transisi, dan siklus ini terus berlanjut.”

“Despite this, last season we managed to win two major trophies, including the only competition this club had never won — the Europa League — and we also returned to the Champions League.”

“Di luar hal itu, musim lalu kami memenangi dua tropi mayor, termasuk satu kompetisi yang belum pernah kami menangi sebelumnya, Liga Europa, dan kami juga kembali ke Liga Champions.”

Setelah Carabao Cup dan Liga Europa musim lalu, pelatih asal Portugal itu memiliki kesempatan besar untuk memenangkan tropi ketiganya bersama Setan Merah jika berhasil mengalahkan Tottenham di semi-final.

“Musim ini, kami lolos ke semi-final Piala FA, dan tujuan kami, tentunya, adalah memenangkan kompetisi itu. Kami juga bertujuan untuk lolos ke Liga Champions lagi, sementara terus bergerak dari posisi enam di musim lalu untuk mengamankan posisi dua di klasemen Liga Primer.

“Kupikir klub ini sedang di posisi yang bagus. Kami selalu melihat masa depan, dan di masa depan, tentu saja, kami ingin menjadi tim terbaik di Liga Primer. Itu tidaklah realistis musim ini, jadi untuk saat ini, kami akan berjuang untuk mengamankan posisi dua.”