Pemain yang top belum tentu akan pasti menjadi pelatih yang sukses, meski sosok Zinedine Zidane sebagai perkecualian. Arsitek asal Prancis itu hebat sebagai pemain dan ia juga sukses menangani Real Madrid dengan meraih sejumlah gelar. Ada juga pelatih yang hebat, tapi justru tidak datang dari pemain yang hebat juga, dalam kasus ini adalah Jose Mourinho.

Ada banyak pemain yang setelah pensiun dari bermain sepakbola kemudian memulai kariernya sebagai pelatih. Ada beberapa yang sukses, tapi tidak sedikit yang gagal.

Berikut ini adalah lima pemain top dunia yang gagal sebagai pelatih…

5. Sir Bobby Charlton

Charlton sukses sebagai pemain, baik bersama Manchester United maupun tim nasional Inggris. Bersama The Red Devils, sang legenda pernah mempersembahkan gelar Liga Primer Inggris, Liga Champions, dan Piala FA. Ia juga merupakan pemain penting ketika The Three Lions merengkuh gelar Piala Dunia 1966 di negara sendiri. Di level individu, penghargaan Ballon d’Or menjadi bukti kehebatannya. Bahkan, namanya masuk ke dalam English Football Hall of Fame.

Tapi, Charlton tidak sukses sebagai pelatih. Preston North End adalah klub pertama yang ditanganinya pada 1973, namun justru terdegradasi. Ia juga tak bisa memberikan prestasi untuk Wigan, dengan sebagai pelatih sementara pada 1983.

4. Paul ‘Gazza’ Gascoigne

Gazza, sapaan akrab Gascoigne, merupakan salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki timnas Inggris. Ia pun sukses di level klub, bersama Tottenham Hotspur, Newcastle United, dan Rangers. Di level individu, penghargaan sebagai pemain terbaik Inggris musim 1990/91 menambah kesuksesannya sebagai pemain.

Gazza memulai karier kepelatihannya di China sebelum pindah ke Amerika Serikat dengan menangani Boston United pada 2004, namun berujung kegagalan. Pada 2005, ia kembali muncul dengan menangani klub kasta keenam di liga Inggris, Kettering United, namun hanya bertahan selama 39 hari dan akhirnya dipecat. Ia juga pernah melatih klub asal Portugal, Algarve United, namun juga gagal.

3. Gary Neville

Neville merupakan salah satu bek terbaik sepanjang sejarah di Inggris. Ia sukses bersama Manchester United dengan menghadirkan delapan gelar Liga Primer Inggris, dua Liga Champions, dan tiga Piala FA. Tak kurang, ia adalah “murid” kesayangan legenda Sir Alex Ferguson.

Kesuksesan Neville sebagai pemain tidak berbanding lurus ketika dirinya menjadi pelatih. Ketika menangani Valencia, ia harus menelan kekalahan perdana di laga debutnya lawan Olympique Lyon sehingga tim tersingkir dari Liga Champions. Selama empat bulan melatih Los Che, ia hanya menghadirkan tiga kemenangan sebelum akhirnya dipecat pada Maret 2016. Posisinya sebagai asisten pelatih timnas Inggris juga tidak istimewa.

2. Alan Shearer

Shearer merupakan striker yang fenomenal. Ia pernah tiga kali sebagai pencetak gol terbanyak di Liga Primer dan hingga kini masih memegang rekor di kompetisi tersebut dengan torehan 260. Kariernya bersama Newcastle United selama sepuluh musim terbilang cemerlang dan ia pernah menghadirkan gelar liga saat masih berseragam Blackburn Rovers.

Tapi, karier kepelatihan Shearer tidak berhasil. Setelah pensiun pada 2006, tiga tahun berselang ia akhirnya masuk panggung kepelatihan untuk menggantikan posisi Joe Kinnear yang sakit dan mendapat tugas untuk membawa tim dalam delapan pertandingan terakhir di musim 2008/09. Sayangnya, ia gagal menyelamatkan tim karena The Magpies harus terdegradasi dan ia pun dipecat dari kursi kepelatihan.

1. Diego Maradona

Inilah salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah sepakbola dunia. Kariernya sebagai pemain luar biasa, ketika bermain untuk Boca Junior, Barcelona, Napoli, dan timnas Argentina. Bersama Tim Tango, ia pernah menghadirkan gelar Piala Dunia 1986. Berbagai penghargaan individual pernah disematkan pada dirinya, termasuk sebagai pemain terbaik dunia dan gol terbaik sepanjang sejarah.

Maradona terbilang gagal sebagai pelatih. Sang legenda pernah melatih dua klub asal Argentina, yakni Mandiyu de Corrientes dan Racing Club. Bahkan, ia hanya meraih satu kemenangan dari 12 pertandingan bersama Mandiyu dan dua kemenangan dari 11 pertandingan bersama Racing. Ia kemudian pindah ke Uni Emirates Arab, dengan menangani Al Wasl (2011-2012) dan Fujairah (2017-sekarang), namun catatan kemenangan juga masih belum mengagumkan. Ia juga gagal menangani timnas Argentina selama dua tahun, termasuk di ajang Piala Dunia 2010, dengan terhenti di babak perempat-final setelah dibantai Jerman 4-0 hingga akhirnya dipecat.