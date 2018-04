Timothy Weah cetak rekor debut

Timothy Weah hanya tampil sebagai pemain pengganti pada pengujung pertandingan uji coba Amerika Serikat versus Paraguay di North Carolina, Rabu (28/3) pagi WIB, tetapi sudah cukup baginya untuk mencetak rekor tersendiri.

Weah adalah putra George Weah, mantan striker AC Milan, satu-satunya pemenang Ballon d’Or dari Afrika, serta Presiden Liberia saat ini. Pemain 18 tahun itu adalah pemain Paris Saint-Germain setelah pindah ke Prancis dari akademi New York Red Bulls, 2014 lalu.

Weah dapat berseragam timnas Jamaika, Liberia, Prancis, tetapi akhirnya memutuskan untuk membela negara kelahirannya, Amerika Serikat. Pemain kelahiran 22 Februari 2000 itu pun tampil di Piala Dunia U-17 2017 serta mengemas hat-trick ke gawang Paraguay pada fase grup.

Kesempatan yang diberikan kepada Weah untuk memulai debut senior merupakan bagian dari agenda timnas AS untuk meremajakan skuat setelah kegagalan melangkah ke Piala Dunia 2018. Sembilan dari 11 pemain inti yang diturunkan pelatih Dave Sarachan tidak berusia melebihi 25 tahun.

“Bisa dipanggil ke USMNT [sebutan untuk timnas AS] untuk menghadapi Paraguay sungguh gila. Saya sangat senang. Sungguh sebuah kehormatan bermain untuk bendera AS, untuk lambang di dada, dan untuk masyarakatnya,” cetus Weah sebelum pertandingan.

Weah diberikan kesempatan tampil pada menit ke-85. Dengan demikian, Weah menjadi pemain pertama dari generasi kelahiran 2000-an yang membela USMNT. Pertandingan sendiri dimenangkan tuan rumah berkat gol tunggal hasil eksekusi penalti Bobby Wood.

The first of the new millennium.@TimWeah steps on and paves the way for the Y2K generation » https://t.co/ZS4q6qxv5V pic.twitter.com/vLhLWHawZy

— U.S. Soccer MNT (@ussoccer_mnt) March 28, 2018