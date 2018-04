Barcelona incar Cengiz Under

Bintang baru AS Roma, Cengiz Under, menjadi target baru Barcelona. Hal itu diungkapkan direktur olahraga Roma, Monchi.

Direktur olahraga AS Roma, Monchi, mengklaim bahwa raksasa Spanyol, Barcelona, sedang tertarik dengan bintang muda asal Turki, Cengiz Under. Under sendiri telah mengemas lima gol dari 21 penampilannya di Serie A Italia setelah pindah dari Istanbul Basaksehir, Juli lalu.

Pemain berumur 20 tahun itu bahkan digadang-gadang akan menjadi pemain yang berhasil meraih Ballon d’Or di masa depan.

“Benar bahwa Barcelona memiliki ketertarikan dengan dia (Under),” ujar Monchi dalam wawancara dengan Radyospor. “Bayram Tutumlu (agen Under) memiliki relasi yang kuat dengan Barca dan ia menginformasikan kepadaku bahwa ada sebuah sinyal ketertarikan di sini.”

“Kami belum mendapatkan penawaran resmi tetapi tidak akan mengejutkanku jika ia terus dipantau—ia masih muda, pemain bertalenta yang mencetak banyak gol.”

“Tujuan kami untuk Cengiz adalah menjadikannya pemain yang penting bagi kami karena ia masih sangat muda dan memiliki kualitas untuk melakukan hal besar.”

Under akan berhadapan dengan Barca ketika Roma menghadapi klub asal Katalan itu di perempat-final Liga Champions bulan depan.

“Kuharap kami mampu mengalahkan Barcelona (di Liga Champions), tetapi tentu saja sangat sulir, kami mengahadapi tim yang mungkin terbaik di dunia, atau salah satu yang terbaik, tetapi kami harus memiliki (ambisi) dan akan mencobanya.”