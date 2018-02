Paris Saint-Germain – Olympique Marseille dalam 90 detik

Kemenangan mudah Paris Saint-Germain atas Olympique Marseille harus dibayar mahal dengan cederanya Neymar.

Paris Saint-Germain secara perkasa berhasil membekap Olympique Marseille 3-0 dalam duel bertajuk Le Classique, pada journee 27 Ligue 1 Prancis, Senin (26/1) dini hari WIB.

Bermain di depan puluhan ribu pendukungnya sendiri, PSG mendominasi penuh jalannya pertandingan sejak sepakan mula dilakukan.

FULL TIME: PSG too much for Marseille to handle, cruise to a 3-0 #Classico win! 🔴🔵 #PSGOM pic.twitter.com/vMVfXF9YsR

Tak heran bila PSG sudah unggul 1-0 ketika laga baru berjalan sepuluh menit. Kylian Mbappe jadi pelakunya, setelah mengonversi umpan matang Dani Alves dari sisi kiri pertahanan lawan.

Pada menit ke-27, PSG berhasil menggandakan keunggulannya menjadi 2-0. Bunuh diri bek Marseille, Rolando, jadi penyebabnya akibat salah mengantipasi bola kiriman Neymar.

Les Parisiens memastikan kemenangan 3-0 tatkala laga memasuki menit ke-55. Sang mesin gol, Edinson Cavani, masuk papan skor usai memaksimalkan umpan silang Neymar.

BREAKING: Neymar could feature for PSG against Real Madrid in the Champions League in nine days after suffering what looks like a sprain, coach Unai Emery says.

(h/t @Jon_LeGossip) pic.twitter.com/xqaOgu9kMB

— B/R Football (@brfootball) February 25, 2018