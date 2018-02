Sevilla – Atletico Madrid dalam 90 detik

Atletico Madrid berpesta gol di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, markas Sevilla.

Performa luar biasa ditunjukkan Atletico Madrid di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan dengan membantai Sevilla 5-2, dalam lanjutan La Liga Spanyol jornada 25, Senin (26/2) dini hari WIB.

Atletico membuka keunggulan pada menit ke-29. Berawal dari kesalahan konyol Ever Banega dalam mengontrol bola, Diego Costa langsung menyambarnya untuk bawa tim tamu unggul 1-0.

Tiga menit jelang turun minum, Atletico menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Melewati dua pemain lawan, tembakan keras Antoine Griezmann secara luar biasa menjebol jala Sevilla.

Bomber asal Prancis itu kemudian mencetak gol keduanya melalui titik putih, ketika babak kedua baru berjalan enam menit. Los Rojiblancos pun unggul 3-0.

Kesalahan konyol seperti pada gol pertama kembali diulangi Sevilla, untuk buat mereka makin tertinggal pada menit 65. “Assist” Gabriel Mercado pada Koke, membuat Atletico perbesar keduduka jadi 4-0.

Antoine Griezmann has now scored his first hat-trick for Atletico Madrid in all competitions since 21st December 2014 in Madrid’s 4-1 win away at Athletic Bilbao.

It’s his second ever hat-trick for the club. pic.twitter.com/gGjsI78HrZ

— Squawka Football (@Squawka) February 25, 2018