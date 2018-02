AS Roma – AC Milan dalam 90 detik

AC Milan secara luar biasa sukses memecundangi AS Roma di Olimpico Roma.

Secara mengejutkan AC Milan mampu memecundangi AS Roma lewat skor meyakinkan 2-0 di Olimpico Roma, pada giornata 26 Serie A Italia, Senin (26/2) dini hari WIB.

Padahal Roma merupakan tim yang mendominasi jalannya pertandingan. Terutama di babak pertama, di mana mereka nyaris unggul terlebih dahulu.

Gattuso’s turning it around 💪 pic.twitter.com/yQ7tbNGGEr

AC Milan’s form in Serie A:

Tembakan dari gerakan cut-inside Cengiz Under pada menit ke-23 jadi momen paling disorot. Sayang usaha fenomena asal Turki itu gagal berbuah gol karena ditangkis Gianluigi Donnarumma.

Kejutan Milan kemudian dimulai di babak kedua. Baru berjalan tiga menit lepas sepakan mula, Patrick Cutrone masuk papan skor setelah dengan cerdik lolos dari jebakan offside, untuk menyambar umpan silang Suso. Tim tamu pun unggul 1-0.

Best Italian striker right now?

📸 @acmilan pic.twitter.com/aoqmLz2peq

— ItalianFootballTV (@IFTVofficial) February 25, 2018