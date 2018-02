Bayer Leverkusen – Schalke 04 dalam 90 detik

Bermain di kandang justru menjadi momok tersendiri bagi Leverkusen. Buktinya mereka dipecundangi tamunya, Schalke 04 dalam lawatannya ke BayArena di pekan 24 Bundesliga, Minggu (25/02) malam.

Baru 11 menit berjalan, publik tuan rumah dikejutkan dengan gol cepat Schalke. Daniel Caligiuri menjadi arsitek terjadinya gol setelah mengirimkan umpan kepada Guido Burgstaller lewat serangan balik cepat. Burgstaller meneruskan bola ke arah pojok kiri bawah tanpa mampu dijangkau Bernd Leno.

Membutuhkan efektivitas serangan, Bayer justru harus bermain 10 orang setelah Dominik Kohr menerima kartu kuning kedua. Ia dianggap melakukan pelanggaran keras kepada Breel Embolo di menit ke-38—setelah sebelumnya mendapatkan kartu kuning di menit 32.

64 – @jonatah (@bayer04_en) won 64% of his duels in the #Bundesliga 2017-18 – the best duel success of his career within a BL season. Extension. pic.twitter.com/RDQwf92fAN

