Fiorentina – Chievo Verona dalam 90 detik

Gol tunggal Cristiano Biraghi di menit awal pertandingan menjadi penentu kemenangan Fiorentina atas tamunya, Chievo Verona. Kemenangan tipis itu sekaligus memutus hasil buruk La Viola dalam lima laga terakhir.

Fiorentina berhasil mengalahkan tamunya, Chievo Verona, Minggu (25/02) malam di pekan ke-26 Serie A Italia. Dengan kemenangan ini, mereka sementara berhasil bertahan di posisi kesepuluh dengan koleksi 35 angka. Sementara Chievo harus tertahan di posisi 15 dengan 25 poin.

Cristiano Biraghi membuat usaha awal mencetak gol bagi Fiorentina di menit keempat. Sayang, sepakan kaki kirinya dari luar kotak penalti masih bisa dimentahkan kiper Stefano Sorrentino.

100 – Former Chievo player, Cristiano Biraghi has found the net in his 100th Serie A appearance, after 41 league games without scoring. Sign. #FiorentinaChievo

— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 25, 2018