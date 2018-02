Manchester United – Chelsea dalam 90 detik

Laga panas tersaji di pekan ke-28 Liga Primer Inggris antara tuan rumah Manchester United melawan Chelsea, di Old Trafford, Minggu (25/02) malam.

Anak asuh Jose Mourinho berhasil membenamkan tamunya, The Blues, lewat kemenangan marjin tipis 2-1 dalam lanjutan Liga Primer Inggris. Meski tim tuan rumah kalah dalam penguasaan bola, namun efektivitas serangan kedua tim yang intens membuat pertandingan berjalan seru.

Setan Merah harus mengakui keunggulan tim tamu terlebih dahulu. Adalah Willian yang berhasil membungkam gawang David De Gea, setelah Chelsea melakukan serangan balik. Bola yang terlebih dulu dibawa Eden Hazard di sisi kiri serangan kemudian disodorkan kepada Willian yang menerobos dua bek MU.

19 – Willian has been directly involved in 19 goals in all competitions for Chelsea this season (12 goals and seven assists); his most in a single campaign for the Blues. Handful. pic.twitter.com/UnLZuq1uJC

— OptaJoe (@OptaJoe) February 25, 2018