Crystal Palace – Tottenham Hotspur dalam 90 detik

Gol tunggal Harry Kane pada menit ke-88 memastikan kemenangan 1-0 yang diraih Tottenham Hotspur saat bertandang ke markas Crystal Palace dalam lanjutan Liga Primer Inggris pekan ke-28 di Selhurst Park, Minggu (25/2) malam WIB.

FULL-TIME: @HKane heads home at the death to secure a massive three points at Selhurst Park! COME ON YOU SPURS! #COYS pic.twitter.com/zQBimHTBzb

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 25, 2018