Barcelona – Girona dalam 90 detik

Barcelona menegaskan kedigdayaannya dengan mengkuir skor telak 6-1 ketika menjamu Girona di pekan ke-25 La Liga Spanyol, Minggu (25/2) dini hari WIB.

Di pertandingan yang digelar di Camp Nou semalam, Lionel Messi sukses membukukan dua rekor baru atas namanya, selagi Luis Suarez mengemas hat-trick buat klub asal Catalunya tersebut.

Meski begitu, Barca justru tertinggal terlebih dahulu di menit ketiga lewat tendangan keras yang dilancarkan penyerang Portu. Dengan begitu, sang pemain resmi menahbiskan namanya sebagai penjebol gawang klub raksasa di La Liga musim ini karena ia juga pernah mengemas gol saat bertemu Atletico dan Real Madrid.

3 – Portu is the only player to score against Barcelona, Atletico and Real Madrid in La Liga this season. Star. pic.twitter.com/hV7S2TNbg6 — OptaJose (@OptaJose) February 24, 2018

Tak butuh waktu lama bagi Barca untuk membalas. Dua menit berselang mereka sukses menyamakan skor setelah tendangan Suarez memanfaatkan umpan terobosan Messi tak bisa diantisipasi oleh kiper Jono, dan umpan yang diberikan Messi ini mengantarnya pada rekor baru 148 assists di La Liga.

Barca kemudian mengamuk dan memperbesar keunggulannya lewat brace yang dikemas Messi di menit ke-30 dan 36, sebelum Suarez menutup paruh pertama dengan gol keduanya jelang turun minum. Adapun gol yang dicetak Messi di pertandingan ini membuat namanya berada di daftar teratas untuk urusan klub yang pernah ia bobol. Messi mengungguli sosok seperti Raul Gonzalez dan Aritz Aduriz yang hanya mampu mencetak gol ke gawang 35 tim berbeda.

36 – Lionel Messi has now scored against more different teams than any other player in La Liga history, surpassing Raul Gonzalez and Aritz Aduriz (35). Genie. pic.twitter.com/zjEPCuHAVU — OptaJose (@OptaJose) February 24, 2018

Di babak kedua, Barca semakin tak terbendung. Mereka mencetak gol kelimanya lewat rekrutan anyar Philippe Coutinho memaksimalkan assist Suarez, yang di partai ini lantas menutup harinya dengan hat-trick setelah menjebol gawang Jono di 14 menit jelang bubaran.

2 – Philippe Coutinho’s first goal for Barcelona was assisted by Luis Suarez (vs Valencia in Copa del Rey) and Philippe Coutinho’s first assist was scored by Luis Suarez (vs Girona in La Liga). Connection. pic.twitter.com/ghnBMUqcD7 — OptaJose (@OptaJose) February 24, 2018

Dengan hasil ini, tim arahan Ernesto Valverde itu untuk sementara kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 65 poin. Mereka unggul sepuluh angka di depan Atletico, yang baru akan bertanding pada Senin (26/2) dini hari WIB nanti melawan Sevilla.