Liverpool – West Ham United dalam 90 detik

Liverpool meraih kemenangan 4-1 saat menjamu West Ham United dalam lanjutan Liga Primer Inggris pekan ke-28 yang berlangsung di Anfield, Sabtu (24/2) malam WIB.

Liverpool unggul di babak pertama lewat gol Emre Can pada menit ke-29. Tuan rumah kembali tampil dominan di babak kedua dengan mencetak dua gol dalam waktu hanya sekitar enam menit, yakni menit ke-51 dan 57, lewat usaha Mohamed Salah dan Roberto Firmino. Tim tamu hanya mampu membalas lewat gol Michail Antonio dua menit berselang, namun Sadio Mane menambah keunggulan tim dengan golnya pada menit ke-77.

Dengan kemenangan ini, The Reds untuk sementara mampu menggeser Manchester United di urutan kedua dengan perolehan 57 poin, unggul satu poin atas The Red Devils, yang baru akan bertanding lawan Chelsea di Old Trafford, Minggu (25/2) malam WIB. Jika klub besutan Jose Mourinho itu menang atas The Blues, mereka bisa kembali baik ke posisi runner-up. Setidaknya, Liverpool bisa merasakan posisi kedua untuk waktu 20 jam ke depan.

Reds rise to second with rout of West Ham. #LIVWHU Our take on today’s 4-1 win ➡️ https://t.co/68DXhOAmS4 pic.twitter.com/glpwT4NtGW — Liverpool FC (@LFC) February 24, 2018

Gol Can, yang dicetak dengan sundulan kepala usai menerima umpan sepak pojok Salah, menjadi sebuah catatan tersendiri karena itu merupakan gol ke-100 yang dicetak Liverpool pada musim 2017/18 ini. Dengan gol ini pula, Si Merah mampu tampil percaya diri sehingga bisa menang dengan marjin yang cukup besar.

💯 goals for the season. 👌 pic.twitter.com/lgVEyw8pVM — Liverpool FC (@LFC) February 24, 2018

Liverpool unggul telak atas West Ham di pertandingan dengan penguasaan bola sebesar 68 persen, dibandingkan tim tamu dengan 32 persen. Klub besutan Jurgen Klopp itu juga mencatatkan 11 shot on target, unggul jauh dari The Hammers yang hanya punya enam kali kesempatan.

Liverpool meraih kemenangan keempat dari lima pertandingan terakhir. Di pertandingan berikutnya, mereka akan menjamu Newcastle United di Anfield.