Kisah Arsenal pada final Piala Liga Inggris

Piala Liga Inggris, turnamen yang mulai diselenggarakan pada 1960-1961 dan dianggap sebagai ajang trofi domestik paling penting kedua untuk klub sepak bola Inggris, setelah Piala FA, akan memasuki laga puncaknya pada Minggu (25/2/2018).

Partai final tersebut akan mempertemukan dua klub dari kasta teratas Liga Inggris, yakni Liga Premier, antara Arsenal melawan Manchester City yang akan dilangsungkan di Stadion Wembley.

Untuk Arsenal, yang pada babak semifinal berhasil menyingkirkan Chelsea, final tahun ini merupakan laga puncak untuk kedelapan kalinya.

Catatan klub yang saat ini dilatih oleh Arsene Wenger tersebut hanya kalah dari raihan Liverpool (12 kali final) dan Manchester United (9).

Klub yang mempunyai torehan yang sama dengan The Gunners adalah Aston Villa dan Tottenham Hotspur (8 final).

Adapun kali terakhir klub yang kini bermarkas di Emirates Stadium itu masuk ke final ialah pada tahun 2011.

Namun, saat itu, The Gunners harus menerima kekalahan dari Birmingham City dengan skor 1-2.

