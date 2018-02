AC Milan – Ludogorets Razgrad dalam 90 detik

AC Milan melenggang mulus ke babak 16 besar Liga Europa, dengan singkirkan Ludogorets Razgrad.

Bermain di San Siro, AC Milan berhasil memetik kemenangan tipis 1-0 atas Ludogorets Razgrad, pada leg kedua babak 32 besar Liga Europa, Jumat (23/2) dini hari WIB.

Milan pun melenggang mulus dengan keunggulan agregat telak 4-0. Kemenangan telak 3-0 di markas Ludogorets pada leg pertama jadi modal yang amat berharga.

Tak heran bila pada partai ini pelatih Milan, Gennaro Gattuso, melakukan rotasi starting XI yang cukup radikal. Dia menurunkan banyak pelapis layaknya Fabio Borini, Andre Silva, Riccardo Montolivo, Manuel Locatelli, Cristian Zapata, hingga kiper ketiga tim, Antonio Donnarumma.

5 – AC Milan have won five of their last six home league matches in European Cup (D1), keeping a clean sheet four times in the same period. Devil. #MilanLudogorets

— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 22, 2018